Когда задуманное число уменьшили в 45 раз получилось число равно значение частног?? чисел 90 и 30. найди задуманное число

Математика

Когда задуманное число уменьшили в 45 раз получилось число равно значение частног?? чисел 90 и 30. найди задуманное число

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