Когда задуманное число уменьшили в 45 раз получилось число равно значение частног?? чисел 90 и 30. найди задуманное число

Математика
Когда задуманное число уменьшили в 45 раз получилось число равно значение частног?? чисел 90 и 30. найди задуманное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:45=90:30 х:45=3 х=45*3 х=135
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