Zaycev net pages ботинка Вычислите Какое давление вы производите при ходьбе

Физика
Zaycev net pages ботинка Вычислите Какое давление вы производите при ходьбе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твоя масс умножить на десять и разделить на две площади твоей стопы
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