42 дц и 3 см сколько это будет ? сссрооочноо 10 баллов ! 48 дц и 2 см сколько это будет

Математика

42 дц и 3 см сколько это будет ? сссрооочноо 10 баллов ! 48 дц и 2 см сколько это будет

Автор: Гость