42 дц и 3 см сколько это будет ? сссрооочноо 10 баллов ! 48 дц и 2 см сколько это будет
Математика
42 дц и 3 см сколько это будет ? сссрооочноо 10 баллов ! 48 дц и 2 см сколько это будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 42 дц = 420 см. 420 см. + 3 см. = 423 см. Либо: 42 дц + 0,3 дц. = 42,3 дц. - выбирай любое решение, оба верные. 2) 48 дц = 480 см. 480 см. + 2 см = 482 см. Либо 48 дц. + 0,2 дц. = 48,2 дц. - выбирай тоже любое, оба верные.
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