Установить последовательность событий разгром шведск войск 1709г разгром шведского флота у мыса гангут 1714г основание санк петербурга и празднование победы над швецией

Окружающий мир
Установить последовательность событий разгром шведск войск 1709г разгром шведского флота у мыса гангут 1714г основание санк петербурга и празднование победы над швецией
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяу мяу мяумяйисмпиааргтппб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить со словом кулисы
Ответить
Алгебра
4x^2-12x+9 Разложите на множители
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста кому не сложно
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC известно,что угол C=90 градусов,угол A=30 градусов,отрезok BM биссектриса треугольника.найдите катет AC,если BM=6 см.
Ответить
Русский язык
Стружка, пирожки, салазки, перевязка какая здесь ошибка?
Ответить