Установить последовательность событий разгром шведск войск 1709г разгром шведского флота у мыса гангут 1714г основание санк петербурга и празднование победы над швецией

Окружающий мир

Установить последовательность событий разгром шведск войск 1709г разгром шведского флота у мыса гангут 1714г основание санк петербурга и празднование победы над швецией

Автор: Гость