Установить последовательность событий разгром шведск войск 1709г разгром шведского флота у мыса гангут 1714г основание санк петербурга и празднование победы над швецией
Окружающий мир
Установить последовательность событий разгром шведск войск 1709г разгром шведского флота у мыса гангут 1714г основание санк петербурга и празднование победы над швецией
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Гость:
Мяу мяу мяумяйисмпиааргтппб
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Геометрия
В треугольнике ABC известно,что угол C=90 градусов,угол A=30 градусов,отрезok BM биссектриса треугольника.найдите катет AC,если BM=6 см.