Расчёт площади занимаемой спортивными снарядами в школьном спортзале и площади зала которая приходится на одного человека во время урока физкультуры.
Математика
Расчёт площади занимаемой спортивными снарядами в школьном спортзале и площади зала которая приходится на одного человека во время урока физкультуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понял ,по лучше можешь объяснить
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