Что такое эпоха древнего мира детским языком
Окружающий мир
Что такое эпоха древнего мира детским языком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпоха древнего мира, это эпоха когда не было больших кораблей ни императоров и конечно не было поездов
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