С одной грядки собрали 16 кг моркови, а с другой 56 кг. всю морковь разложили в корзины по 8 кг в каждую. сколько потребовала корзин?
Математика
С одной грядки собрали 16 кг моркови, а с другой 56 кг. всю морковь разложили в корзины по 8 кг в каждую. сколько потребовала корзин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+56=72 всего моркови 72:8=9 Ответ:9 корзин
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