С одной грядки собрали 16 кг моркови, а с другой 56 кг. всю морковь разложили в корзины по 8 кг в каждую. сколько потребовала корзин?

Математика

С одной грядки собрали 16 кг моркови, а с другой 56 кг. всю морковь разложили в корзины по 8 кг в каждую. сколько потребовала корзин?

Автор: Гость