Разбор под цифрой 2 высматривал расположение под цифрой 3 дозора ночь под цифрой 1 врагов

Гость: Гость:

Врагов безуд.уд. пр. слово ( враг) дозора ( что?) н.ф. дозор,сущ.,м.р. неодуш.2 скл. ед ч. р п. ВТ.чл. пред. ночь (что?) н ф. ночь сущ. неодуш. ж р. ед ч. 3 скл. И п. гл чл. пред.