Разбор под цифрой 2 высматривал расположение под цифрой 3 дозора ночь под цифрой 1 врагов

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Разбор под цифрой 2 высматривал расположение под цифрой 3 дозора ночь под цифрой 1 врагов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врагов безуд.уд. пр. слово ( враг) дозора ( что?) н.ф. дозор,сущ.,м.р. неодуш.2 скл. ед ч. р п. ВТ.чл. пред. ночь (что?) н ф. ночь сущ. неодуш. ж р. ед ч. 3 скл. И п. гл чл. пред.
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