Висит за окошкомкулёк ледяной . Он весело плачет и пахнет весной

Окружающий мир
Висит за окошкомкулёк ледяной . Он весело плачет и пахнет весной
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Автор: Гость
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Гость:
И что надо сделать?ты напиши пожалуйста!!!!!
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