Составь из данных слов предложение. Запиши его. сказка, читать, любит, Коля.

Русский язык
Составь из данных слов предложение. Запиши его. сказка, читать, любит, Коля.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля любит читать сказки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
На какие жизненные вопросы отвечает Вам Лев Николаевич Толстой рассказом «Кавказский пленник»?
Ответить
Биология
На современном этапе развития науки и техники у человека появилась возможность з?? довольно короткое время перемещаться на большие растояния, напри...
Ответить
Математика
Помогите плииииииииз !! реши 2 задачи , 1 решение и 1 непонятно что ! 1. ЗАДАЧА! № 1 в ??вощной магазин завезли 10 равновесных мешков картофиля...
Ответить
Математика
Пж решите скольков кг в 4 ц 85000 г
Ответить
Математика
Как расписать пример 75:5 Мне очень нужно
Ответить