При полном гидролизе 7.3 г природного дипептида соляной кислотой (массовая доля к??слоты 14.6%, плотность раствора 1.08) было получено 6.3 г соли, массовая доля хлора в которой равна 28.28%. Установите возможную структурную ф...
Химия
При полном гидролизе 7.3 г природного дипептида соляной кислотой (массовая доля к??слоты 14.6%, плотность раствора 1.08) было получено 6.3 г соли, массовая доля хлора в которой равна 28.28%. Установите возможную структурную формулу исходного дипептида и вычислите объем соляной кислоты, прореагировавшей с исходным дипептидом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При гидролизе дипептида должно бы получиться две соли: NH2-CH®-C(=O)-NH-CH(R1)-COOH + 2NaOH = NH2-CH®-COONa + NH2-CH(R1)-COONa + H2O То, что выделена лишь одна соль, показывает, что дипептид состоит из двух остатков одной аминокислоты: R-CH(NH2)-C(=O)-NH-CH®-COOH + 2NaOH = 2NH2-CH®-COONa + H2O m(Na) = 11,1*0,2072 = 2,3 г n(Na) = 0,1 моль = n(соли) M(соли) = m/n = 111 г/моль R-CH(NH2)-COONa M®=111-96 = 15 R=CH3; NH2-CH(СH3)-COONa Дипептид: n(пепт)= n(соли)/2 = 0,05 моль M(пепт) = m/n = 292 г/моль NH2-CH(СH3)-C(=O)-NH-CH(СH3)-(СOON)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Биология
На современном этапе развития науки и техники у человека появилась возможность з?? довольно короткое время перемещаться на большие растояния, напри...