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Раскройте скобки (-23)*(к+65р-12х)
Математика
Раскройте скобки (-23)*(к+65р-12х)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(-23)*(к+65р-12х)= 276*x-1495*p
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