В химических реакциях сера со степенью окисления -2 чем может быть?
Химия
В химических реакциях сера со степенью окисления -2 чем может быть?
Ответ(ы):
Гость:
Восстановителем. Потому что-2 низшая степень окисления серы и будет повышать
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