В химических реакциях сера со степенью окисления -2 чем может быть?

Химия
В химических реакциях сера со степенью окисления -2 чем может быть?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Восстановителем. Потому что-2 низшая степень окисления серы и будет повышать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
С какой целью в селекционной работе производится скрещивание?
Ответить
Математика
Задача от двух пристаней расстояние между которыми 120 км одновременно отошли отошли навстречу друг другу два теплохода один из них шел со скорос...
Ответить
Математика
Решите уровнениеПЛИЗЗЗЗ0З0ЗЗЗ ##############################
Ответить
Українська мова
Утвори словосполучення розкривши дужки зварити без(силь),розпалити в (пич), повернутися з (подорож),дивуватися високий(врожайнисть)
Ответить
Математика
В озере находилось 12 носорогов , на берегу 7. На сколько больше находилось в озере , чем на берегу?
Ответить