В озере находилось 12 носорогов , на берегу 7. На сколько больше находилось в озере , чем на берегу?
Математика
В озере находилось 12 носорогов , на берегу 7. На сколько больше находилось в озере , чем на берегу?
Ответ(ы):
Гость:
На 5 больше т.к 12-7=5
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