Найдите делитель,если... 1) делитель равен 10,неполное частное-3 и остаток-5 2) делит??ль равен 100,неполное частное-7 и остаток-27 3) делитель равен 20,неполное частное-6 и остаток-10 4) делитель равен 250, неполное частно...
Математика
Найдите делитель,если... 1) делитель равен 10,неполное частное-3 и остаток-5 2) делит??ль равен 100,неполное частное-7 и остаток-27 3) делитель равен 20,неполное частное-6 и остаток-10 4) делитель равен 250, неполное частное-3 и остаток-200 5) делитель равен 12,неполное частное-7 и остаток-5 Пожалуйста помогите! заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
*-это умножить. 1)10*3+5=35 2)100*7+27=727 3)20*6+10=130 4)250*3+200=950 5)12*7+5=89
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