Найдите делитель,если... 1) делитель равен 10,неполное частное-3 и остаток-5 2) делит??ль равен 100,неполное частное-7 и остаток-27 3) делитель равен 20,неполное частное-6 и остаток-10 4) делитель равен 250, неполное частно...

Математика

Найдите делитель,если... 1) делитель равен 10,неполное частное-3 и остаток-5 2) делит??ль равен 100,неполное частное-7 и остаток-27 3) делитель равен 20,неполное частное-6 и остаток-10 4) делитель равен 250, неполное частное-3 и остаток-200 5) делитель равен 12,неполное частное-7 и остаток-5 Пожалуйста помогите! заранее спасибо)

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