Составь по одному предложению со словами которые отвечают на вопросы кто?что?
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Составь по одному предложению со словами которые отвечают на вопросы кто?что?
Ответ(ы):
Гость:
Ну например: ( кто? ) ->Антон<- идёт домой с магазина. ( что? ) ->Избушка<- стоит около реки
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