Задача от двух пристаней расстояние между которыми 120 км одновременно отошли отошли навстречу друг другу два теплохода один из них шел со скоростью двадцать два километра в час другой со скоростью 18 километров час через скол...

Математика
Задача от двух пристаней расстояние между которыми 120 км одновременно отошли отошли навстречу друг другу два теплохода один из них шел со скоростью двадцать два километра в час другой со скоростью 18 километров час через сколько часов теплозоды встретились какое расстояние прошел до встречи каждый теплоход
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