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Как перенести слово "Располагаться"?
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Как перенести слово "Располагаться"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рас-полагаться,распо-лагаться, распола-гаться,. располагать-ся.
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