Раскройте скобки и преведите слагаемые 2.8x-4-(5-x)

Математика
Раскройте скобки и преведите слагаемые 2.8x-4-(5-x)
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Гость:
2,8x-4-5+x=3,8x-9...............
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