Лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от деревни до железнодо??ожной станции за 3 ч. на обратный путь ему понадобилась 4 ч. с какой скоростью шел лыжник на обратном пути?

Математика

Лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от деревни до железнодо??ожной станции за 3 ч. на обратный путь ему понадобилась 4 ч. с какой скоростью шел лыжник на обратном пути?

Автор: Гость