Лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от деревни до железнодо??ожной станции за 3 ч. на обратный путь ему понадобилась 4 ч. с какой скоростью шел лыжник на обратном пути?
Математика
Лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от деревни до железнодо??ожной станции за 3 ч. на обратный путь ему понадобилась 4 ч. с какой скоростью шел лыжник на обратном пути?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12•3=36(км)-расстояние от деревни до станции. 2) 36:4=9(км/ч)-обратный путь. ОТВЕТ: 9 (км/ч) обратный путь.
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