Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 1) 3(5a+4)-11a 2) -0,2(4b-7) 3) 3a(7-b)-7(b-3a) 4) -4(2k-9)-3(6k+1) 5) (3x-11)*0,2-5(0,4-0,3x) 6) 1/6(18m-24n)-(5m+2n) 7) -(8a-13)+3(4-3a) 8) -3,5(3a-2b)+2(1,3a-b) прош...
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 1) 3(5a+4)-11a 2) -0,2(4b-7) 3) 3a(7-b)-7(b-3a) 4) -4(2k-9)-3(6k+1) 5) (3x-11)*0,2-5(0,4-0,3x) 6) 1/6(18m-24n)-(5m+2n) 7) -(8a-13)+3(4-3a) 8) -3,5(3a-2b)+2(1,3a-b) прошу,решите срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15a+12-11a=4a+12 2) -0.8b+1.4=1,4-0,8b 3) 21a-3ab-7b+21a=42a-3ab-7b 4) -8k+36-18k-3=-26k+33 5) 0.6x-2.2-2+1.5x=2.1x-4.2 6) 3m-4n-5m-2n=-8m-6n 7) -8a+13+12-9a=25-17a 8) -10.5a+7b+2.6a+2b=9b-7.9a
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