Раскройте скобки, составьте 3 предложения с составленными словосочетаниями
Русский язык
Раскройте скобки, составьте 3 предложения с составленными словосочетаниями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря дождю цветут цветы.Благодаря другу я понял тему урока.Благодаря знаниям я могу решать задачи.Дождю,другу,знаниям,преподавателю,родителям.Вопреки прогнозу,уговорам,желаниям,предположениям,просьбам.Согласно договору,соглашению,постановлению,мнению,приказу.
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