Раскройте скобки, составьте 3 предложения с составленными словосочетаниями

Русский язык
Раскройте скобки, составьте 3 предложения с составленными словосочетаниями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря дождю цветут цветы.Благодаря другу я понял тему урока.Благодаря знаниям я могу решать задачи.Дождю,другу,знаниям,преподавателю,родителям.Вопреки прогнозу,уговорам,желаниям,предположениям,просьбам.Согласно договору,соглашению,постановлению,мнению,приказу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как правильно раскрыть скобки 3 (2х - 11) + (12 - х)
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста срочно нужен анализ стихотворения К.Симонова Дом в Вязьме. ??аранее большое спасибо! !
Ответить
Английский язык
Who and when founded Moscow? Name the places of interest in Moscow. What cathedrals are situated inside the Kremlin? Why the Kremlin is the m...
Ответить
Математика
-19,2*(-5/8у)*5/6= помогите решить
Ответить
Математика
Решите пропорцию 1\8,=y\56
Ответить