Решите пропорцию 1\8,=y\56

Математика
Решите пропорцию 1\8,=y\56
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8=у/56 8у=56 у=7- перемножаешь числитель 1дроби со знаменателем второй дроби,= числитель второй дроби на знаменатель первой дроби
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