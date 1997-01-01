Какое из перечисленных государств распологается сразу в двух частях света , одна ??з которых Азия? Индия Китай Россия Монголия Узбекистан помогите плиз
Окружающий мир
Какое из перечисленных государств распологается сразу в двух частях света , одна ??з которых Азия? Индия Китай Россия Монголия Узбекистан помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия Ведь Екатеринбург центр Евразии.А все мы знаем что Евразия это Европа и Азия
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