Как можно увеличить действие магнитного поля в катушке с током
Физика
Как можно увеличить действие магнитного поля в катушке с током
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличить силу тока, вставить железный сердечник.
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