От Янгиабада до Ташкента 122 км.Из Янгиабада вышел автобус со скоростью 48 км/ч и про??хал 2 часа.Сколько километров осталось до Ташкента?(Ответ должен выйти 26 км)

Математика

От Янгиабада до Ташкента 122 км.Из Янгиабада вышел автобус со скоростью 48 км/ч и про??хал 2 часа.Сколько километров осталось до Ташкента?(Ответ должен выйти 26 км)

Автор: Гость