От Янгиабада до Ташкента 122 км.Из Янгиабада вышел автобус со скоростью 48 км/ч и про??хал 2 часа.Сколько километров осталось до Ташкента?(Ответ должен выйти 26 км)

Математика
От Янгиабада до Ташкента 122 км.Из Янгиабада вышел автобус со скоростью 48 км/ч и про??хал 2 часа.Сколько километров осталось до Ташкента?(Ответ должен выйти 26 км)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48×2=96(км.)-расстояние которое проехал поезд Янгиабада. 112-96=26 (км.)-осталось до Ташкента.
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