Ca+HNO3 --gt; Ca(NO3)2 + NO2 +H2O расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
Химия
Ca+HNO3 --gt; Ca(NO3)2 + NO2 +H2O расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca + 4HNO3 --> Ca(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Окисление: Ca(0) -2e --> Ca(+2) (восстановитель) Восстановление: N(+5) +1e --> N(+4) | ×2 (окислитель)
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