Помогите !!!!! Проголодалась лиса и бежит (где?) ........ смотрит (куда?) по ....... Забежала ??иса (куда?) ........саней ,легла (куда?) на ......... Взял за хвост и швырнул лису (куда?) . А сам пошел (где?) вставьте только обс...

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Помогите !!!!! Проголодалась лиса и бежит (где?) ........ смотрит (куда?) по ....... Забежала ??иса (куда?) ........саней ,легла (куда?) на ......... Взял за хвост и швырнул лису (куда?) . А сам пошел (где?) вставьте только обстоятельства .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проголодалась лиса и бежит по дороге, смотрит по сторонам. Забежала лиса (тут не понял), легла на сани. взял за хвост и швырнул лису на сугробы. А сам пошёл дальше
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