Составить предложение с частицей Де
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Составить предложение с частицей Де
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знайте де может быть солнце?!
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