В предложении если я был бы я девочкой... БЫ-это

Русский язык
В предложении если я был бы я девочкой... БЫ-это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"бы" в данном контексте-это частица
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