Помагите пж 197упр. употребляя глаголы в форме 3-го лила множественного числа и настоящего времени

Гость: Гость:

В глухом лесу живёт разбойница-рысь. В лесной темноте рысьи глаза хорошо видят. Её кошачьи лапы тихо стучат по земле. Украшенные кисточками рысьи уши хорошо слышат. видят - 2пряжение. вступают-1спряженин. слышат-2спряжение.