Помагите пж 197упр. употребляя глаголы в форме 3-го лила множественного числа и настоящего времени

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Помагите пж 197упр. употребляя глаголы в форме 3-го лила множественного числа и настоящего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В глухом лесу живёт разбойница-рысь. В лесной темноте рысьи глаза хорошо видят. Её кошачьи лапы тихо стучат по земле. Украшенные кисточками рысьи уши хорошо слышат. видят - 2пряжение. вступают-1спряженин. слышат-2спряжение.
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