Напишите уравнения реакций, определите тип реакции и расставьте коэффициенты: Са+Н2О и СаО+Н2О
Химия
Напишите уравнения реакций, определите тип реакции и расставьте коэффициенты: Са+Н2О и СаО+Н2О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сa + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 (замещение)CaO + H2O = Ca(OH)2 ( соединение)
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