На Мельницу привезли 39 мешков пшеницы и 27 мешков риса.Пшеницы привезли на 840 кг больше чем риса.Сколько килограммов пшеницы и сколько килограммов риса привезли на мельницу если все мешки с пшеницей и рисом имели одинаковую м...
Математика
На Мельницу привезли 39 мешков пшеницы и 27 мешков риса.Пшеницы привезли на 840 кг больше чем риса.Сколько килограммов пшеницы и сколько килограммов риса привезли на мельницу если все мешки с пшеницей и рисом имели одинаковую массу?Спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39+27=66 (м)всего привезли 66:2=33 (м)риса 33+840=873 (м)пшеницы Ответ:873 кг пшеницы и 33 кг риса привезли на мельницу. Я НЕ ЗНАЮ ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО. ТО СТАВЬ 5 ЗВЕЗД,СПАСИБО И ПОДПИШИСЬ НА МОЙ КАНАЛ.МЯУ:3
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