На Мельницу привезли 39 мешков пшеницы и 27 мешков риса.Пшеницы привезли на 840 кг больше чем риса.Сколько килограммов пшеницы и сколько килограммов риса привезли на мельницу если все мешки с пшеницей и рисом имели одинаковую м...

Математика

На Мельницу привезли 39 мешков пшеницы и 27 мешков риса.Пшеницы привезли на 840 кг больше чем риса.Сколько килограммов пшеницы и сколько килограммов риса привезли на мельницу если все мешки с пшеницей и рисом имели одинаковую массу?Спасибо))

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