Сочинение на тему психолог врачь

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Профессия психолог появилась сравнительно недавно. Отсюда и множество ошибочных и неверных сведений относительно методов и содержания науки психологии. Некоторые люди даже путают такие похожие по звучанию, но разные по значению профессии, как психиатр, психотерапевт и психолог. Сразу следует сказать, что психиатр и психотерапевт — врачи, получившие диплом в медицинских учебных заведениях. А психолог получил своё образование по дисциплине «Психология» и врачом не является. Предмет его работы не психика человека, а его душевное состояние, внутренний мир. Психолог не лечит, в прямом смысле этого слова, а помогает человеку обрести гармонию, как с самим собой, так и окружающими его людьми.