В сеть с напряжением 220 вольт включили электрический обогреватель мощностью 1,5 кВ??.Чему равно сопротивление нагревательного элемента данного прибора ?какое количество теплоты выделится нагревательным элементом этого обогрева...

Физика

В сеть с напряжением 220 вольт включили электрический обогреватель мощностью 1,5 кВ??.Чему равно сопротивление нагревательного элемента данного прибора ?какое количество теплоты выделится нагревательным элементом этого обогревателя за 10 мин.

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