В сеть с напряжением 220 вольт включили электрический обогреватель мощностью 1,5 кВ??.Чему равно сопротивление нагревательного элемента данного прибора ?какое количество теплоты выделится нагревательным элементом этого обогрева...

Физика
В сеть с напряжением 220 вольт включили электрический обогреватель мощностью 1,5 кВ??.Чему равно сопротивление нагревательного элемента данного прибора ?какое количество теплоты выделится нагревательным элементом этого обогревателя за 10 мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=U^2/R    R=U^2/P=220^2/1500=32,3 Ом Q=P*t=1500*600=900 000 Дж
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