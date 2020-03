Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме. 1.If you(not/ to give) him good meals, he(not/ to be able) to work hard. 2.We (not/ to go) by ship unless there (to be) no other way.

Английский язык

Автор: Гость