Собщение по теме инерция

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Ине́рция (от лат. inertia — бездеятельность, косность, синоним: инертность) — свойство тел оставаться в некоторыхсистемах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствии или при взаимной компенсации внешних воздействий