Собщение по теме инерция
Физика
Собщение по теме инерция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ине́рция (от лат. inertia — бездеятельность, косность, синоним: инертность) — свойство тел оставаться в некоторыхсистемах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствии или при взаимной компенсации внешних воздействий
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