Из каждой пары предложений составить предложения с однородными членами и союзами .лиса оглянулась . Лиса исчезла за деревьями
Русский язык
Из каждой пары предложений составить предложения с однородными членами и союзами .лиса оглянулась . Лиса исчезла за деревьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отбежав подальше лиса оглянулась и посмотрела на охотников. Через некоторое время, лиса махнула хвостом и исчезла за деревьями. Лисенок, испугавшись и посмотрев на людей, отпрянул. В этой реке вода была теплая и прозрачная. Вода в реке была очень мутная и непрозрачная.
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