Из каждой пары предложений составить предложения с однородными членами и союзами .лиса оглянулась . Лиса исчезла за деревьями

Гость: Гость:

Отбежав подальше лиса оглянулась и посмотрела на охотников. Через некоторое время, лиса махнула хвостом и исчезла за деревьями. Лисенок, испугавшись и посмотрев на людей, отпрянул. В этой реке вода была теплая и прозрачная. Вода в реке была очень мутная и непрозрачная.