Расмотри рисунки иобъясни,чем похожи друг на друга и чем отличаютсярисунки:1и2,2и3,3и4,1и4.
Математика
Расмотри рисунки иобъясни,чем похожи друг на друга и чем отличаютсярисунки:1и2,2и3,3и4,1и4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они круглые и отличее Один маленький другой большой плюс они разделяются
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