Расмотрите рисунки. Подберите к ним общее название и запиши его. Назови грибы впиши в их названия нужные слоги

Русский язык

Расмотрите рисунки. Подберите к ним общее название и запиши его. Назови грибы впиши в их названия нужные слоги

Автор: Гость