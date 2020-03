Расположить элементы вектора в обратном порядке.Дополнительный массив не исполь??овать.(Напишите пожалуйста код и блок-схему к задаче)

Гость: Гость:

1. Современный вариант // PascalABC.NET 3.1, сборка 1213 от 04.04.2016 begin var a:=ArrRandom(ReadInteger('n='),10,99); a.Println; a:=a.Reverse.ToArray; a.Println end. Тестовое решение: n= 15 33 91 99 60 56 92 99 23 33 25 62 27 42 27 11 11 27 42 27 62 25 33 23 99 92 56 60 99 91 33 2. Школьный вариант // PascalABC.NET 3.1, сборка 1213 от 04.04.2016 const n=15; var a:array[1..n] of integer; i,t:integer; begin Randomize; for i:=1 to n do begin a[i]:=Random(90)+10; Write(a[i],' ') end; Writeln; for i:=1 to n div 2 do begin t:=a[i]; a[i]:=a[n-i+1]; a[n-i+1]:=t end; for i:=1 to n do Write(a[i],' ') end.