Морфологический разбор слова сжечь
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Морфологический разбор слова сжечь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЖЕЧЬ-глагол, обозначает действие предмета. I. (что сделать?). Н. Ф. сжечь II. Постоянныее признаки: соверш. вид, невозвратный. переходный. 1 спряжение непост. приз. ---- III. В предложении может быть и сказуемым, и подлежащим, и дополнением, и определением, и обстоятельством.
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