Морфологический разбор слова сжечь

Гость: Гость:

СЖЕЧЬ-глагол, обозначает действие предмета. I. (что сделать?). Н. Ф. сжечь II. Постоянныее признаки: соверш. вид, невозвратный. переходный. 1 спряжение непост. приз. ---- III. В предложении может быть и сказуемым, и подлежащим, и дополнением, и определением, и обстоятельством.