Морфологический разбор слова сжечь

Русский язык
Морфологический разбор слова сжечь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЖЕЧЬ-глагол, обозначает действие предмета.  I. (что сделать?). Н. Ф. сжечь  II. Постоянныее признаки: соверш. вид, невозвратный. переходный. 1 спряжение  непост. приз. ---- III. В предложении может быть и сказуемым, и подлежащим, и дополнением, и определением, и обстоятельством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Можете подсказать? Не помню уже.
Ответить
История
Помогите пожалуйста Что хорошего сделали Большевики и Ленин Обоснуйте ответ
Ответить
Русский язык
Упр 367 плиззззззщззззб
Ответить
Биология
Назовите все отделы опорно-двигательной системы рыб.Чем они представлены, каковы их особенности строения и?
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста очень нужно
Ответить