Помогите пожалуйста Что хорошего сделали Большевики и Ленин Обоснуйте ответ

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Решили стоявший на повестке дня в течение долгого времени аграрный вопрос - отняли землю у помещиков и передали ее крестьянам (Декрет о земле - 2 Всероссийский съезд советов - 25-26 октября 1917 г.). Организовали эффективную работу по борьбе с неграмотностью, что способствовало увеличению в стране количества образованных людей. Начали работу по электрификации всей страны - план ГОЭЛРО.