Упр 367 плиззззззщззззб
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Упр 367 плиззззззщззззб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ем, ты ешь, мы едим, вы едите, он(она) ест, они едят. я бегу, ты бежишь, мы бежим, вы бежите, он(она) бежит, они бегут. я даю, ты даешь, вы даете, он (она) дает, они дают. я хочу, ты хочешь, мы хотим, он(она) хочет, они хотят
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