Упр 367 плиззззззщззззб

Гость: Гость:

Я ем, ты ешь, мы едим, вы едите, он(она) ест, они едят. я бегу, ты бежишь, мы бежим, вы бежите, он(она) бежит, они бегут. я даю, ты даешь, вы даете, он (она) дает, они дают. я хочу, ты хочешь, мы хотим, он(она) хочет, они хотят