Расположите числа 5, -6 2/3, 6 3/5 в порядке возрастания.
Математика
Расположите числа 5, -6 2/3, 6 3/5 в порядке возрастания.
Ответ(ы):
Гость:
С лева начинаем -6,2/3,3/5,5,6
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