Прочитай Выпиши только имена прилагательные Хороший,хорошеет,хорошенький,хоро??о. Длина,удлинить,длинный. Голубой,голубеет,голубизна,голубенький.
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Прочитай Выпиши только имена прилагательные Хороший,хорошеет,хорошенький,хоро??о. Длина,удлинить,длинный. Голубой,голубеет,голубизна,голубенький.
Ответ(ы):
Гость:
Какой?-Хороший.хорошенький.длинный..голубой.голубенький
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