Кем я хочу стать в будущем? НО первая строка вопрос на английском языке кем я ... . Ну вы поняли . (я хочу стать ветеринаром или кухаркой или писателем ) 15 пр Заранее СПС.

Английский язык

Кем я хочу стать в будущем? НО первая строка вопрос на английском языке кем я ... . Ну вы поняли . (я хочу стать ветеринаром или кухаркой или писателем ) 15 пр Заранее СПС.

Автор: Гость