Кем я хочу стать в будущем? НО первая строка вопрос на английском языке кем я ... . Ну вы поняли . (я хочу стать ветеринаром или кухаркой или писателем ) 15 пр Заранее СПС.

Английский язык
Кем я хочу стать в будущем? НО первая строка вопрос на английском языке кем я ... . Ну вы поняли . (я хочу стать ветеринаром или кухаркой или писателем ) 15 пр Заранее СПС.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I am going to be ns vet! It is interesting!..
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