Что бы вы предложили сделать для того чтобы у представителей депортированных нар??дов зарубцевалась рана нанесённая в прошлом
Обществознание
Что бы вы предложили сделать для того чтобы у представителей депортированных нар??дов зарубцевалась рана нанесённая в прошлом
Ответ(ы):
Гость:
Обиспечить жильем трудоустроить ну и дать вазможность получить гражданство вроде бы так.
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