Что бы вы предложили сделать для того чтобы у представителей депортированных нар??дов зарубцевалась рана нанесённая в прошлом

Обществознание

Что бы вы предложили сделать для того чтобы у представителей депортированных нар??дов зарубцевалась рана нанесённая в прошлом

Автор: Гость