Сколько Н пилится в словах брошен..ый( мяч),решён..ый ( вопрос), куплен..ый (билет), обижен..ый ( ребёнок), рождён..ый стих? И почему? Какой вид у всех причастий?

Русский язык

Сколько Н пилится в словах брошен..ый( мяч),решён..ый ( вопрос), куплен..ый (билет), обижен..ый ( ребёнок), рождён..ый стих? И почему? Какой вид у всех причастий?

Автор: Гость