Сколько Н пилится в словах брошен..ый( мяч),решён..ый ( вопрос), куплен..ый (билет), обижен..ый ( ребёнок), рождён..ый стих? И почему? Какой вид у всех причастий?

Русский язык
Сколько Н пилится в словах брошен..ый( мяч),решён..ый ( вопрос), куплен..ый (билет), обижен..ый ( ребёнок), рождён..ый стих? И почему? Какой вид у всех причастий?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Брошенный мяч-совершенный вид, решённый вопрос-совершенный, купленный билет-соверщенный, обиженный ребёнок-совершенный, рождённый стих-совершенный.)0))0))
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