Алгебра 9 класс Алимов 733(помогите решить). СРОЧНО! Решить Уравнение!
Математика
Алгебра 9 класс Алимов 733(помогите решить). СРОЧНО! Решить Уравнение!
Ответ(ы):
Гость:
Основное свойство пропорции(3х-2)(х-10)=(2х+5)(х+4)3x^2-2x-30x+20=2x^2+5x+8x+20x^2-45x=0x(x-45)=0x=0 или х=45 ОДЗ. х≠10 и х≠-2,5
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